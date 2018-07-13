Как все успеть в декрете: мастер-класс от кошки-няньки

Пользователи соцсетей восхитились тем, что кошка умеет делать несколько дел одновременно.

Родители ребенка сняли на видео, как их домашняя кошка убаюкивает младенца на кресле-шезлонге. Одной лапой животное раскачивает ребенка, а второй умываться.

Видео было опубликовано в Facebook. Пользователи социальных сетей восхитились тем, что кошка умеет делать несколько дел одновременно. Многие написали в комментариях, что хотели бы и себе завести такую помощницу.

«Эта кошка за 35 секунд делает больше, чем я за всю неделю», — написал один из пользователей в комментариях к видео.