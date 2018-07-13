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Как все успеть в декрете: мастер-класс от кошки-няньки
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Как все успеть в декрете: мастер-класс от кошки-няньки 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Пользователи соцсетей восхитились тем, что кошка умеет делать несколько дел одновременно.
Родители ребенка сняли на видео, как их домашняя кошка убаюкивает младенца на кресле-шезлонге. Одной лапой животное раскачивает ребенка, а второй умываться.
Видео было опубликовано в Facebook. Пользователи социальных сетей восхитились тем, что кошка умеет делать несколько дел одновременно. Многие написали в комментариях, что хотели бы и себе завести такую помощницу.
«Эта кошка за 35 секунд делает больше, чем я за всю неделю», — написал один из пользователей в комментариях к видео.
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