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Юный спортсмен из Башкирии стал Чемпионом Европы
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Юный спортсмен из Башкирии стал Чемпионом Европы 

ufa1.ru 7 часов назад
Фото: ufa1.ru
Юный чемпион с тренером
Совсем недавно юный спортсмен Дима Мазитов из города Нефтекамск вернулся вместе с тренером из Франции, и привез с собой кубок чемпиона.
Несмотря на юный возраст и собственный вес всего в 39 кг, мальчик умудряется жать от груди штангу весом 75кг
Для мальчика это первый международный чемпионат. Однако как утверждает тренер Димы, Айрат Суфиянов, соперников у них серьезных не было.
— Когда один из представителей Франции увидел вес, с которым разминается Дима, он кажется, попросил перевести его в другую категорию, — рассказывает наставник триумфатора
На достигнутом юный силач останавливаться не собирается, в планах у него — побить мировой рекорд, который сейчас составляет 82.5кг. Мальчик надеется осилить 85 до конца года.
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