Юный спортсмен из Башкирии стал Чемпионом Европы

Юный чемпион с тренером

Совсем недавно юный спортсмен Дима Мазитов из города Нефтекамск вернулся вместе с тренером из Франции, и привез с собой кубок чемпиона.

Несмотря на юный возраст и собственный вес всего в 39 кг, мальчик умудряется жать от груди штангу весом 75кг

Для мальчика это первый международный чемпионат. Однако как утверждает тренер Димы, Айрат Суфиянов, соперников у них серьезных не было.

— Когда один из представителей Франции увидел вес, с которым разминается Дима, он кажется, попросил перевести его в другую категорию, — рассказывает наставник триумфатора

На достигнутом юный силач останавливаться не собирается, в планах у него — побить мировой рекорд, который сейчас составляет 82.5кг. Мальчик надеется осилить 85 до конца года.