Афиногенов: «Пускай Франция выиграет ЧМ. От хорватов остался неприятный осадок» 

Нападающий «Динамо» Максим Афиногенов поделился впечатление от игры российской сборной на футбольном чемпионате мира, а также пожелал победы французам в финальной встрече с хорватами.
«Следил за чемпионата мира. Смотрел за игрой наших ребят, немножко нам не повезло… Серия пенальти — всегда лотерея. То, что они сделали, уже супер!
Франция или Хорватия победит в финале? Мне бы хотелось, чтобы Франция. Почему? Что-то у нас с Хорватами не очень. Неприятный осадок от них остался после всего произошедшего», — передает слова Афиногенова корреспондент Sport24.ru Павел Гуревич.
Хорватия в четвертьфинале обыграла сборную России по пенальти (2:2, 4:3). После матча защитник хорватов Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич записали видео, где оба скандируют «Слава Украине».