Специалисты не нашли допинг на ЧМ-2018

Допинг-пробы анализов, взятых после полуфинальны матчей, оказались отрицательными, сообщает EG.ru . В Международной федерации футбола отметили, что на данный момент на турнире не было выявлено ни одного применения допинга.

При этом ФИФА привлекала к анализу не своих специалистов, а со стороны, чтобы избежать упреков в подмене. Большинство привлеченных лабораторий находится в Швейцарии.

С января 2018 года ФИФА и национальные агентства провели 2037 тестирований. Взяли 3985 проб, из них 2776 — до соревнований, 626 — в дни турнира. Из всей этой кучи материала нашли только один положительный тест. Вряд ли он мог повлиять на итоги матчей.

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