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Специалисты не нашли допинг на ЧМ-2018
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Специалисты не нашли допинг на ЧМ-2018 

Дни.ру 7 часов назад
Допинг-пробы анализов, взятых после полуфинальны матчей, оказались отрицательными, сообщает EG.ru. В Международной федерации футбола отметили, что на данный момент на турнире не было выявлено ни одного применения допинга.
При этом ФИФА привлекала к анализу не своих специалистов, а со стороны, чтобы избежать упреков в подмене. Большинство привлеченных лабораторий находится в Швейцарии.
С января 2018 года ФИФА и национальные агентства провели 2037 тестирований. Взяли 3985 проб, из них 2776 — до соревнований, 626 — в дни турнира. Из всей этой кучи материала нашли только один положительный тест. Вряд ли он мог повлиять на итоги матчей.
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