Агент: «Панарин установил дедлайн переговоров с „Коламбусом“ 

26-летний форвард Артемий Панарин не будет вести переговоры о продлении контракта с «Коламбусом» после начала тренировочного лагеря, сообщил его агент Даниэль Мильштейн. — Артемий любит хоккей, — цитирует The Athletic Мильштейна. — Он терпеть не может деловую сторону хоккея. После начала сезона он хочет думать только об игре. Он будет выкладываться максимально и отдаст всего себя команде. Тренировочный лагерь «Блю Джекетс» стартует 13 сентября. Контракт Панарина с клубом истечет 1 июля 2019 года. Панарин стал лучшим бомбардиром «Блю Джекетс» прошлого сезона, набрав 82 (25+57) очка в 81 игре.