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18 самых смешных картинок с чемпионата мира по футболу в России
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18 самых смешных картинок с чемпионата мира по футболу в России 

Ридус 7 часов назад
Фото: Ридус
1. Объятия Акинфеева и Дзюбы немедленно затроллили (верхнее фото)
По подсчёту специалистов, чемпионат мира по футболу смотрит около 46% населения Земли. Раз в четыре года футбол становится центром всеобщего внимания, когда за спортивными страстями следят даже дети, и женщины. Мундиаль в России породил множество весёлых мемов, отражающих самые весёлые, грустные и прекрасные моменты футбольных состязаний, а также потрясающие эмоции игроков и болельщиков. Спорим, вы не сможете не засмеяться!
2. После невероятного отражения пенальти от испанцев, российский голкипер был немедленно назван богом ХОБА! 3. Немало мемов посвятили российскому тренеру Станиславу Черчесову 4. И блестящей победе России над Испанией 5. Неймара нещадно высмеяли за причёску, похожую на лапшу. И за бесконечные падения 6. Какую позу для йоги выберете вы? 7. Семья в кокошниках, поедающая хот-доги прославилась на весь мир. Как-то так в глазах иностранцев теперь выглядит бесконечная армия российских болельщиков. В их честь даже появилось граффити. 8. Немецкий тренер Йоахим Лёв стал героем картины «Крик» после неожиданного вылета с чемпионата сборной Германии 9. Криштиану Роналдо пытался пронести сборную Португалию 10. Но все футбольные фавориты едут домой 11. А вот так, по мнению интернета, большинство американцев относится к чемпионату мира по футболу 12. Иранские болельщики сильно рисковали, прилетев на турнир 13. А эти ребята основательно подготовились 14. Кажется, на футболке не имя футболиста, а пароль WI-FI 15. А вот с этим фанатом всё предельно ясно 16. Футбол-футболом, а мама — это святое 17. Кто сказал, что футбол — это только для мужчин?
«Джон, покорми кота. Буду дома через две недели. Люблю тебя».
18. А некоторые приехали вовсе не на спорт смотреть А какие ваши любимые картинки с ЧМ-2018 в России?
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