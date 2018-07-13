18 самых смешных картинок с чемпионата мира по футболу в России

1. Объятия Акинфеева и Дзюбы немедленно затроллили (верхнее фото)

По подсчёту специалистов, чемпионат мира по футболу смотрит около 46% населения Земли. Раз в четыре года футбол становится центром всеобщего внимания, когда за спортивными страстями следят даже дети, и женщины. Мундиаль в России породил множество весёлых мемов, отражающих самые весёлые, грустные и прекрасные моменты футбольных состязаний, а также потрясающие эмоции игроков и болельщиков. Спорим, вы не сможете не засмеяться!

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