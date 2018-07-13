Болельщики из Грозного утихомирили пьяных английских фанатов

Болельщики из Грозного утихомирили пьяных англичан на трибунах в Австрии, сообщает ФК «Ахмат» в официальном «Твиттере» клуба.

Перебранка на трибунах произошла во время товарищеского матча «Ахмата» с английским «Бирмингемом». На 45 минуте игры перед свистком арбитра пьяные фанаты «Бирмингема» начали оскорблять грозненских футболистов. Болельщики из Грозного успокоили англичан и не допустили дальнейшего развития конфликта.

«Ахмат» победил в товарищеском матче со счётом 1:0. Решающий гол забил бразильский футболист Родолфо, выступающий в составе грозненского клуба с 2015 года.

Пьяные английские болельщики предприняли попытки оскорблять футболистов грозненского клуба, после чего англичан успокоили грозненские болельщики. Случилось это уже на 45 минуте, перед свистком арбитра на перерыв. А сейчас уже идет второй тайм. pic.twitter.com/TuslxcYM8Z

— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 12 июля 2018 г.