Дидье Дрогба: Головин производит приятное впечатление

Лотар Маттеус: У Головина может быть хорошее будущее

Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летним россиянином интересуются «Челси», «Арсенал», «Барселона» и «Ювентус».

«У Головина хороший удар и пас, он сильный футболист. Он ведет себя очень сдержанно и вообще производит приятное впечатление. Наверное, то, что сделал Головин на этом чемпионате, превзошло ожидания. Если он перейдет в «Челси», у него может все сложиться там удачно», — цитирует Дрогбу «Р-Спорт».

На счету Головина на ЧМ-2018 один гол и две результативные передачи в четырех матчах.