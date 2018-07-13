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Дидье Дрогба: Головин производит приятное впечатление
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Дидье Дрогба: Головин производит приятное впечатление 

Советский спорт 7 часов назад
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Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летним россиянином интересуются «Челси», «Арсенал», «Барселона» и «Ювентус».
«У Головина хороший удар и пас, он сильный футболист. Он ведет себя очень сдержанно и вообще производит приятное впечатление. Наверное, то, что сделал Головин на этом чемпионате, превзошло ожидания. Если он перейдет в «Челси», у него может все сложиться там удачно», — цитирует Дрогбу «Р-Спорт».
На счету Головина на ЧМ-2018 один гол и две результативные передачи в четырех матчах.
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