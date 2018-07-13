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Месси вернулся в Барселону: опубликованы фото
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Месси вернулся в Барселону: опубликованы фото 

Soccer News 7 часов назад
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси уже вернулся в расположение клуба, сообщает sport.es.
По сведениям издания, футболист отдохнул несколько дней после Чемпионата Мира-2018 и прилетел в Барселону. У форварда еще есть несколько дней отпуска, но он может в очередной раз пожертвовать им, чтобы поскорее начать подготовку к сезону.
"Барселона" отправится в США 24 июля, чтобы принять участие в Международном кубке чемпионов. А первый официальный матч каталонцы проведут 12 августа против «Севильи» за Суперкубок Испании.
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