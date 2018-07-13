Новичок СКА Кручинин заявил, что матчи КХЛ против «Трактора» будут для него особенными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. / ТАСС /. Новичок санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Алексей Кручинин заявил, что матчи против бывшей команды «Трактор» (Челябинск) в предстоящем сезоне будут для него особенными. Об этом он рассказал журналистам.

В июне было объявлено, что форвард «Трактора» Кручинин перешел в СКА в результате обмена. Хоккеист, в начале карьеры игравший в командах системы СКА, выступал за «Трактор» с 2014 года.

"После окончания сезона вместе с семьей отправился в Турцию, потом проехался по родственникам на Кавказе и в Крыму. Был готов к переходу в СКА, узнал о нем, когда был на Кавказе. Рад, что вернулся домой", — сказал Кручинин.

"Будет сложно попасть в основу, по-другому быть и не должно, — продолжил нападающий. — Матчи с «Трактором» будут для меня особенными, ни в одной команде я еще столько времени не проводил. То, что [Анвар] Гатиятулин (тренер СКА, проведший прошлый сезон в качестве главного тренера «Трактора» — прим. ТАСС) работает в СКА, будет для меня большим плюсом. Мы друг друга хорошо знаем".

Кручинин также рассказал, что будет выступать под 78-м игровым номером. В прошедшем сезоне нападающий провел 68 матчей и набрал 34 очка (15 шайб и 19 передач). Ранее он играл за ярославский «Локомотив» и ханты-мансийскую «Югру». В КХЛ он провел 277 матча и набрал 109 очков (45+64).