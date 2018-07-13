Кокошники, провалы фаворитов и моральные дилеммы. Чем запомнится ЧМ в России

Кокошники

Еще до старта ЧМ было понятно, что российские и иностранные болельщики не забудут про национальную одежду. Но мало кто мог подумать, что править балом моды будут не валенки, шапки-ушанки и пуховые платки, а именно кокошники. С первого дня ЧМ прекрасная половина человечества активно использовала кокошники в своих образах. Одной из таких болельщиц, например, стала Наталья Немчинова, которая на утро после старта ЧМ проснулась известной. Кокошники стали буквально сметать с полок магазинов, их продажи выросли в разы. Новый толчок росту популярности этого предмета гардероба дала прославившая на всю страну «троица в кокошниках». Компания из двух мужчин и женщины так полюбилась зрителям, что они стали не только героями различных мемов, но и мини-талисманом сборной России. Но есть и еще один важный момент — симпатичные современные кокошники просто идеально вписались в атмосферу русского мундиаля. С одной стороны, они стали стильным украшением, а с другой — напоминанием о своей культуре. Это лучше, чем медведь и балалайка. Моральная дилемма

Чемпионат мира был ярок во всем. Но страстные баталии разворачивались не только на полях 12 стадионов. Еще больше было их в интернете. Спортивные форумы? Нет. Вся страна спорила о том, стоит ли россиянкам знакомиться с приехавшими футбольными фанатами. Кто-то читал мораль, кто-то напоминал о свободе, а остальные хорошо проводили время. Вся история о поведении наших соотечественниц осталась бы местечковой, если бы не статья Платона Беседина в МК о том, что «россиянки на мундиале позорят себя и страну». Тогда и произошел взрыв. Эксперты всех мастей серьезно задались вопросом, можно или нет россиянкам очень близко знакомиться с иностранцами. Полстраны выясняло границы веселья и распущенности. А хитрые журналисты делали пометки в календари «Позвонить в загсы через девять месяцев». Чемпионат мира закончился. Здесь кроется и мораль: иностранцы уехали, а россияне и россиянки остались. Безумная игра фаворитов

Если вы любитель легких ставок на футбол, то, скорее всего, этот ЧМ вы запомните надолго. Пока фанаты фаворитов пытаются залечить раны, владельцы букмекерских контор подсчитывают прибыль. Звери-оракулы, европейские математики, суперкомпьютеры и «искусственные интеллекты» с завидной частотой предсказывали победителей мундиаля. Но все было в молоко. Сначала все ставили на Германию. Она даже не вышла из группы. Может, Испания или Бразилия? Они не дошли даже до полуфинала. Англия точно выйдет в финал, говорили нам знатоки. В итоге за трофей будут биться Франция и Хорватия. Безумный сценарий, на который никто бы не поставил перед стартом турнира. Этот чемпионат мира начал новую эру футбола. Все теперь окончательно поняли, что слабых команд не осталось, тотальное владение мячом больше ничего не решает, а порядок действительно бьет класс. Подвиг сборной России

Небольшой бонус, момент, о котором нельзя не упомянуть, подводя итоги турнира. Сборная России удивила, попав в восьмерку сильнейших команд мундиаля. Не будем перечислять успехи россиян, рекордные показатели, голы и прочее. Главное, чтобы никто не забывал, с каким багажом сборная подошла к турниру, сколько было отвратительных матчей и неудовлетворительных результатов. Конечно, провалы перед ЧМ можно назвать историей, но никто не даст гарантий, что сборная будет теперь всегда играть так, как на домашнем турнире. Хочется верить, что сенсационный успех сборной России стал следствием того, что все игроки и тренеры поняли свои ошибки. Что фанаты уже через пару лет поедут за командой в другие города и страны. И будут вновь гордиться сборной, которая этим летом позволила нам ненадолго вернуться в беззаботный и успешный 2008 год. Спокойно и без скандалов