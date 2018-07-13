Максим Афиногенов: Очень приятно вернуться в родные места

Максим , с возвращением в «Динамо». Какие ощущения? Вернулись домой? — Очень приятно вернуться в родные места. Туда, где вырос, где научился играть в хоккей… Я провел здесь свое лучшее время. Сейчас с новыми эмоциями приступаю к работе. Много людей в этом году вернулось в «Динамо» — и игроки, и обслуживающий персонал, и руководство. Как будто я и не уезжал никуда.

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— Вы только вышли с командной встречи с руководством. Какие задачи были поставлены перед командой? О чем с вами разговаривали? С таким составом можно отправляться в поход за Кубком Гагарина? — В принципе, у всех команд перед сезоном есть подобное мероприятие — встретиться с руководством, поговорить обо всем: они что-то скажут, нас выслушают. «Динамо» всегда ставило перед собой самые высокие задачи. Клуб является одним из самых титулованных в России. Приходя сюда и надевая форму с буквой «Д», ты уже понимаешь, что перед тобой стоит большая задача. Вся история, которая связана с нашим клубом, имена великих игроков — это очень почетно, но и накладывает большую ответственность. У нас задача одна — побеждать.

— Сможете составить хорошую конкуренцию армейским клубам? — Если ты решил выйти на лед, то не нужно смотреть на тех, против кого ты выступаешь. Ты должен выходить и играть.

— Какие у вас отношения с главным тренером Владимиром Воробьевым ? На льду не встречались с ним? — Давно уже знакомы. У нас хорошие отношения, но в одной команде поиграть не удалось. Я тогда попал уже в команду мастеров и уехал играть за океан.

— Из нынешнего «Динамо» вы многих игроков знаете лично? — Илью Никулина Александра Еременко и остальных ребят знаю по другим клубам. Никакого дискомфорта в общении у нас нет.

— Владимир Воробьев сказал, что команда перед сезоном сама выберет капитана. Хотелось бы получить это звание и вести команду за собой? — У всех клубов именно команда перед сезонов выбирает капитана. Посмотрим…У меня тоже есть свое мнение о том, кто должен быть капитаном. Узнаем после голосования.

— И кто это, на ваш взгляд? — Голосование анонимное же должно быть, поэтому оставлю мнение при себе (улыбается).

— Уже пробуете играть в связке с партнерами? — Мы еще даже на лед не выходили. Пока только в футбол гоняем.

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— Футбол сейчас спорт номер один. Следите за чемпионатом мира? — Конечно. Жаль, что нашим ребятам немного не повезло. Серия пенальти… Но это футбол! Они здорово сыграли и то, чего удалось добиться — уже супер.

— Самый популярный футбольный вопрос в данную минуту — Франция или Хорватия? — Я думаю Франция. Мне бы так хотелось.

— Почему именно они? — С хорватами мне как-то не очень. Неприятный от них осадок остался! (смеется).

— Как провели отпуск? — Мы с семьей всегда уезжаем в Америку. Там океан — и детям, и мне там хорошо и комфортно. Все два месяца были вместе. Естественно, я периодически тренировался, но удалось отлично провести время с женой и детьми, отдохнуть и подготовиться.