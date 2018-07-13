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Эдуард Безуглов: «Секрет долголетия Игнашевича — генетика и профессионализм»
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Эдуард Безуглов: «Секрет долголетия Игнашевича — генетика и профессионализм» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Врач сборной России Эдуард Безуглов в интервью «СЭ» сказал, что во время домашнего чемпионата мира в команде не было игроков, которым приходилось выходить на поле с серьезными травмами. На турнире команда под руководством Станислава Черчесова добилась лучшего результата в современной истории — вышла в 1/4 финала, где уступила будущему финалисту — Хорватии (2:2, пенальти — 3:4).
— После матча с Хорватией в соцсетях появилось фото травмированной ноги Кутепова. Это ведь обычное повреждение, которое регулярно бывает у футболистов? Или что-то из ряда вон?
— Ушибы — непременный спутник любого футболиста, но такие сильные, конечно, случаются не каждый день. Но Илья даже мысли не допускал, что можно замениться, достойно отыграл до конца.
Думаю, что и в полуфинале, если бы он состоялся, Кутепов вышел бы и сыграл. Сейчас же в мини-отпуске он спокойно все вылечит и вернется в команду здоровым.
— Как вы оценивали ситуацию с Джикия — имел ли Георгий шанс сыграть, или это было бы излишним риском?
— К сожалению, шансов практически не было, особенно учитывая уровень нагрузок на сборе. Но Георгий приезжал в Новогорск и общался и с ребятами, и с тренерами — он остается частью команды. Уверен, у него в карьере еще будет чемпионат мира.
— Игнашевич в 38 лет провел хороший турнир. В чем особенности его организма, позволяющие переносить нагрузки уровня ЧМ в таком возрасте. У Сергея уникальное здоровье?
— Генетика и профессионализм! Все остальное вторично. Ну и характер, конечно — так пахать, без поблажек, в таком возрасте далеко не каждый ментально готов. Очень приятно, что он смог завершить свою блестящую карьеру на такой высокой ноте.
— Был ли игрок на этом ЧМ, который играл с серьезной травмой?
— Совсем тяжелых травм, слава богу, удалось избежать. Было 3-4 очень болезненных травмы — сильные ушибы суставов, но все ребята максимально быстро возвращались в строй. (Сергей ЕГОРОВ)
Полная версия интервью Эдуарда Безуглова
Наши ожидания. Не только наши проблемы // Команда гордости нашей // Черчесов и сборная: каким будет новый контракт? // Россия на ЧМ-2018: импульс, который нельзя потерять // За что мы полюбили эту сборную России
Россия — Хорватия
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь // Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018
Спорт-Экспресс: последние новости
Стало известно точное время начала матча за Суперкубок России Томас Хельвег: "Модрич — главный претендент на Золотой мяч ЧМ-2018" Гаиска Мендьета: "Выступление Черышева на ЧМ-2018 не стало сюрпризом"
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