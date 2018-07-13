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Украинский политик напал на сделавшую ему замечание женщину
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Украинский политик напал на сделавшую ему замечание женщину 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава политической партии «УКРОП» в Гостемеле Николай Пасальський ударил по голове женщину, которая сделала политику замечание, сообщает «1+1».
На продемонстрированных телеканалом кадрах видно, как женщина останавливает и что-то говорит выгуливающему питбулю политику, после чего Пасальський наносит удар по голове женщины. Потерпевшую доставили в больницу с сотрясением мозга.
Как сообщает телеканал, причиной инцидента стало то, что женщина попросила политика взять собаку на поводок, так как он гуляет по территории, где находятся маленькие дети.
В «УКРОП» подтвердили, что нападавший является членом партии. Коллеги осудили его действия и в настоящий момент решают вопрос об исключении Пасальського…
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