Украинский политик напал на сделавшую ему замечание женщину

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости . Глава политической партии «УКРОП» в Гостемеле Николай Пасальський ударил по голове женщину, которая сделала политику замечание, сообщает «1+1».

На продемонстрированных телеканалом кадрах видно, как женщина останавливает и что-то говорит выгуливающему питбулю политику, после чего Пасальський наносит удар по голове женщины. Потерпевшую доставили в больницу с сотрясением мозга.

Как сообщает телеканал, причиной инцидента стало то, что женщина попросила политика взять собаку на поводок, так как он гуляет по территории, где находятся маленькие дети.

В «УКРОП» подтвердили, что нападавший является членом партии. Коллеги осудили его действия и в настоящий момент решают вопрос об исключении Пасальського…