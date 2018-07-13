В Омске пройдут международные соревнования танкистов

«Армейские международные игры» пройдут в Танковом институте, часть программы открыта для омичей. Конкурс «Рембат-2018» в рамках «Армейских международных игр» пройдет в Омске 29 июля — 4 августа в четыре этапа. Это индивидуальная гонка, огневая подготовка, военно-спортивная и смешанная эстафеты.

— В конкурсе участвуют команды от Министерства обороны РФ , Китайской Народной Республики и Омского автобронетанкового инженерного института. В каждой из команд по 28 человек, — пояснили организаторы.

Сначала будут соревноваться мастера технического обслуживания и ремонтно-эвакуационных машин в индивидуальной гонке. Потом выявят сильнейших в огневой подготовке — стрельбе из штатного оружия и метании гранат. Военно-спортивная и смешанная эстафета предполагают пеший марш-бросок, преодоление полосы препятствий, марш-бросок на технике и эвакуацию техники в условиях боя.

Во время конкурса на автодроме Танкового института пройдет выставка техники и вооружения частей омского гарнизона. Омские оборонные и гражданские промышленные предприятия покажут свою продукцию. Организаторы приглашают жителей Омской области посетить мероприятия конкурса на автодроме и стадионе института в поселке Черемушки. Вход свободный.