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В Омске пройдут международные соревнования танкистов
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В Омске пройдут международные соревнования танкистов 

Омск Здесь 6 часов назад
Фото: Омск Здесь
«Армейские международные игры» пройдут в Танковом институте, часть программы открыта для омичей. Конкурс «Рембат-2018» в рамках «Армейских международных игр» пройдет в Омске 29 июля — 4 августа в четыре этапа. Это индивидуальная гонка, огневая подготовка, военно-спортивная и смешанная эстафеты.
— В конкурсе участвуют команды от Министерства обороны РФ, Китайской Народной Республики и Омского автобронетанкового инженерного института. В каждой из команд по 28 человек, — пояснили организаторы.
Сначала будут соревноваться мастера технического обслуживания и ремонтно-эвакуационных машин в индивидуальной гонке. Потом выявят сильнейших в огневой подготовке — стрельбе из штатного оружия и метании гранат. Военно-спортивная и смешанная эстафета предполагают пеший марш-бросок, преодоление полосы препятствий, марш-бросок на технике и эвакуацию техники в условиях боя.
Во время конкурса на автодроме Танкового института пройдет выставка техники и вооружения частей омского гарнизона. Омские оборонные и гражданские промышленные предприятия покажут свою продукцию. Организаторы приглашают жителей Омской области посетить мероприятия конкурса на автодроме и стадионе института в поселке Черемушки. Вход свободный.
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