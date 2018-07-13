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Дрогба: Головин смог бы заиграть в Англии
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Дрогба: Головин смог бы заиграть в Англии 

Газета.Ru 6 часов назад
Бывший форвард сборной Кот-д'Ивуара и лондонского «Челси» Дидье Дрогба заявил, что полузащитник национальной команды России и московского ЦСКА Александр Головин смог бы заиграть в Англии, передает ТАСС.
"Головин прекрасно проявил себя на чемпионате мира в составе сборной России. У него хороший удар, великолепная тактика, а также очень хорошее видение поля в плане тактического мышления. Слышал, что им интересуется «Челси». Уверен, что Головин может достойно выступать в любом клубе Английской премьер-лиги", — сказал Дрогба.
На чемпионате мира в России 22-летний футболист сыграл в четырех матчах, забив один мяч и сделав две результативные передачи.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее Дрогба заявил, что Россия разрушила все стереотипные мнения во время ЧМ-2018.
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