Дрогба: Головин смог бы заиграть в Англии

Бывший форвард сборной Кот-д'Ивуара и лондонского «Челси» Дидье Дрогба заявил, что полузащитник национальной команды России и московского ЦСКА Александр Головин смог бы заиграть в Англии, передает ТАСС

"Головин прекрасно проявил себя на чемпионате мира в составе сборной России. У него хороший удар, великолепная тактика, а также очень хорошее видение поля в плане тактического мышления. Слышал, что им интересуется «Челси». Уверен, что Головин может достойно выступать в любом клубе Английской премьер-лиги", — сказал Дрогба.

На чемпионате мира в России 22-летний футболист сыграл в четырех матчах, забив один мяч и сделав две результативные передачи.

Ранее Дрогба заявил, что Россия разрушила все стереотипные мнения во время ЧМ-2018.