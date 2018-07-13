Паников завил, что сборной России было по силам разгромить Англию в случае выхода в полуфинал ЧМ-2018

Помощник главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова Владимир Паников высказал вмение что национальная команда смогла бы без особых проблем обыграть Англию в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018 года, если бы победила Хорватию в серии пенальти в четвертьфинале турнира.

«Хоть и соперники очень серьёзные. Реально могли дойти до финала! Англичанам пришлось бы намного сложнее, чем хорватам. Команда так побежала, такие силы появились. Второе и третье дыхание. Мы бы их просто разорвали!», — приводит слова Паникова «Спорт-экспресс».

Сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, проиграв Хорватии в серии пенальти. Впоследствии хорваты в полуфинале в дополнительное время обыграли англичан и пробились в финал турнира.

Ранее Черчесов признался, что огорчён результатом сборной России по футболу на ЧМ-2018.