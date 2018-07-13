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Паников завил, что сборной России было по силам разгромить Англию в случае выхода в полуфинал ЧМ-2018
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Паников завил, что сборной России было по силам разгромить Англию в случае выхода в полуфинал ЧМ-2018 

RT на русском 6 часов назад
Помощник главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова Владимир Паников высказал вмение что национальная команда смогла бы без особых проблем обыграть Англию в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018 года, если бы победила Хорватию в серии пенальти в четвертьфинале турнира.
«Хоть и соперники очень серьёзные. Реально могли дойти до финала! Англичанам пришлось бы намного сложнее, чем хорватам. Команда так побежала, такие силы появились. Второе и третье дыхание. Мы бы их просто разорвали!», — приводит слова Паникова «Спорт-экспресс».
Сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, проиграв Хорватии в серии пенальти. Впоследствии хорваты в полуфинале в дополнительное время обыграли англичан и пробились в финал турнира.
Ранее Черчесов признался, что огорчён результатом сборной России по футболу на ЧМ-2018.
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