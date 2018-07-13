В Минпромторге России стартует программа стажировки «Федеральная практика»

С 16 по 20 июля 2018 года в Минпромторге России пройдет летняя сессия стажировки для руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по программе «Федеральная практика».

В рамках круглых столов и рабочих совещаний заместители Министра и руководители структурных подразделений Минпромторга России расскажут о ключевых направлениях государственной промышленной политики, мерах федеральной поддержки промышленности и особенностях применения государственных программ, находящихся в ведении Минпромторга России.

В режиме открытого диалога с участием руководителей различных органов власти, отраслевых ассоциаций и представителей экспертного сообщества участники программы смогут рассмотреть актуальные вопросы промышленного развития регионов, обменяться опытом создания и реализации успешных проектов.

Впервые за все время проведения стажировки руководители органов исполнительной власти обсудят развитие проектного управления и возможность интеграции региональных проектов в портфель Минпромторга России.

Каждый участник стажировки получит возможность для индивидуальной работы с руководством департаментов Минпромторга России.

Программу стажировки также посетят торговые представители Российской Федерации за рубежом и победители всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».