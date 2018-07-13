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Патриарх доставил ковчег с мощами мученицы в екатеринбургский храм
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Патриарх доставил ковчег с мощами мученицы в екатеринбургский храм 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Патриарх Кирилл посетил Храм-на-Крови в Екатеринбурге. Он привез с собой ковчег с частицами мощей преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и ее сподвижницы инокини Варвары.
Как сообщил «Интерфакс», глава российской церкви совершил молитвы, трансляция которых велась через громкоговорители. По периметру храма стояли полицейские, сотрудники МЧС и военные.
Патриарх совершил молитву на месте расстрельной комнаты дома Ипатьева, где была убита царская семья, передает ТАСС. Кирилл призвал всех верующих помолиться страстотерпцам, «чтобы больше ни при каких условиях гражданские столкновения и смуты не губили наше Отечество».
Ранее стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу прибыл в Екатеринбург, чтобы возглавить серию мероприятий православного фестиваля «Царские дни», посвященного памяти убитого 100 лет назад последнего российского императора Николая II и его семьи.
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