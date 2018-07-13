Виейра раскритиковал Балотелли

"Несколько недель назад я разговаривал с ним по телефону. Мы договорились встретиться на сборе, но он не приехал. Жаль, что так случилось. Марио провел за «Ниццу» два прекрасных сезона. К сожалению, его история в команде заканчивается именно так. Ему должно быть стыдно разрушить все, что было создано им здесь за два года. Если он хочет уйти, то это не проблема. Трансферы являются частью футбла.

Сери и Ле Маршан также знали, что покинут клуб. Но они добросовестно работали до последнего и поступили честно по отношению к клубу и фанатам. Но Марио решил поступить иначе", — приводит слова Виейра Nice Matin.

Напомним, что контракт 27-летнего Балотелли с «Ниццей» закончился в конце июня. Впрочем, клуб сумел активировать опцию автоматического продления соглашения еще на год. Теперь «Ницца» требует за форварда, который хочет перейти в «Марсель», 10 миллионов евро.