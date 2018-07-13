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Недалеко от Чаши установили скульптуру из металлолома
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Недалеко от Чаши установили скульптуру из металлолома 

Казанский Портал 6 часов назад
Четырехметровая фигура футболиста из металлолома переехала с окраины Казани поближе к центру. Теперь гигантская скульптура радует посетителей сквера «Молодежный» недалеко от Чаши. Разве можно не радоваться, глядя на это:
Фото: kazancat.ru  Фото: kazancat.ru  Фото: kazancat.ru  Фото: kazancat.ru  Надолго ли установили конструкцию, пока неизвестно. В пресс-службе мэрии не смогли оперативно ответить на вопрос.
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