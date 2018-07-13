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Александер Чеферин: «Пока ВАР работает недостаточно эффективно»
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Александер Чеферин: «Пока ВАР работает недостаточно эффективно» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Президент УЕФА Александер Чеферин отметил в интервью RT, что технология ВАР требует доработки. Она была внедрена на ЧМ-2018.
— Как вы оцените это нововведение?
— Она сработала достаточно хорошо. Назад пути нет. Пока она работает недостаточно эффективно. В УЕФА пока не уверены относительно некоторых моментов, связанных с ее использованием. Например, арбитр на линии зафиксировал положение «вне игры», а видеоассистент сказал, что его не было. Но встреча уже была остановлена, а одна из команд лишилась отличной возможности забить. Многие вопросы требуют обсуждения и доработки.
— Вы собираетесь использовать видеоповторы на европейских турнирах?
— Безусловно. Рано или поздно мы к этому придем. Но назвать точные сроки пока трудно. Нам необходимо найти компанию, которая будет заниматься установкой данной системы, дать арбитрам поработать с ВАР. В турнирах под эгидой УЕФА работают судьи со всей Европы и 80 процентов из них не имеют опыта взаимодействия с видеоассистентом. Кроме того, нужно проанализировать опыт чемпионата мира и сделать выводы. Это возможно осуществить, но не за 1—2 месяца. Нужно время.
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