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В День города в Костроме пройдут гонки на драконах
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В День города в Костроме пройдут гонки на драконах 

Kostroma.Today 6 часов назад
Фото: Kostroma.Today
В этом году 11 августа в Костроме пройдут «Гонки на драконах», узнал KOSTROMA.TODAY. Это соревнования для корпоративных команд, которые состоятся в рамках парусной регаты в День города.
«Гонки на драконах» или Dragon Boat Racing — это соревнования на лодках, которые внешне похожи на драконов. Нос судна — это голова, а корма — хвост дракона. Принять участие в них смогут команды из 10 гребцов, рулевого и барабанщика, который задает темп гребли.
«В рамках соревнований командам предстоит преодолеть установленную дистанцию с учётом времени и правильности прохождения и финишировать. Дополнительные баллы командам будут начислены за яркость, креативность, активность болельщиков, наличие красивой формы и флагов», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Перед гонкой команды презентуют себя, пройдут инструктаж по технике безопасности и обучение технике гнребли.
В гонке на лодках-драконах могут принимать участие люди любого пола, возраста и уровня подготовки, от которых не требуется каких-либо специальных навыков и умений — достаточно пройти небольшой инструктаж и садиться в лодку, мероприятия проводит профессиональная команда.
Желающим принять участие в регате необходимо обратиться к организаторам мероприятия по телефону: +7-930-390-16-19 или по электронной почте: dir_event@mail.ru
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