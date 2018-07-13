Ещё
ЦСКА, УНИКС, «Анадолу Эфес» и «Олимпиакос» примут участие в Кубке Гомельского в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА, УНИКС, «Анадолу Эфес» и «Олимпиакос» примут участие в Кубке Гомельского в Москве 

ТАСС 5 часов назад
ТАСС, 13 июля. Российские ЦСКА и УНИКС, турецкий «Анадолу Эфес» и греческий «Олимпиакос» выступят на Кубке Александра Гомельского по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
Турнир пройдет 29-30 сентября в УСК ЦСКА. В первый день ЦСКА сыграет с казанским УНИКСом, а «Олимпиакос» проведет встречу с «Анадолу Эфес». 30 сентября состоятся матч за третье место и финал.
Сообщается, что предсезонная подготовка ЦСКА начнется 1 сентября. Игроки национальных сборных будут задействованы в квалификационных матчах чемпионата мира и приступят к подготовке только 24 сентября.
30 и 31 августа баскетболисты пройдут медицинский осмотр, а с 1 по 10 сентября примут участие в сборах в Москве. Московский клуб также примет участие в турнирах Gloria Cup в Турции (12-15 сентября) и Zadar Cup в Хорватии (20-23 сентября).
ТАСС: последние новости
Дворкович: ФК "Ростов" может найти решение финансовой проблемы по игре на "Ростов-Арене" Дворкович: болельщики должны дать оценку организации чемпионата мира по футболу в России Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Витессом" Слуцкого в товарищеском матче
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»148
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ66
Мутко попал в немилость ФИФА37
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ28
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение