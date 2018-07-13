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Сотрудники «ЕвроХима» выступили на молодёжном форуме
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Сотрудники «ЕвроХима» выступили на молодёжном форуме 

АиФ Пермь 6 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В Забайкальском крае завершил работу Всероссийский молодёжный научно-практический форум «Горная школа». Молодые и будущие специалисты горнодобывающей отрасли в течение четырёх дней боролись за звание лучшей команды.
Мероприятие проходило в формате летнего выездного лагеря. Ключевыми темами стали анализ, оценка и управление производственными рисками.
Кроме обучающей программы команды участвовали в спортивных и творческих состязаниях. Ребята сдавали нормы ГТО и снимали видеоролик о своей команде, проходили спортивные квесты, участвовали в танцевальных шоу. Каждое действие — от решения кейсов до соблюдения внутреннего распорядка — оценивалось в баллах.
Команду «ЕвроХима» на форуме представляли сотрудники трёх предприятий: Ковдорский ГОК (Мурманская область), Усольский калийный комбинат (Пермский край) и ВолгаКалий (Волгоградская область).
««Горная школа» сегодня — один из лучших российских образовательных форумов для молодых инженеров горнодобывающих предприятий, и участие нашей команды в этом мероприятии большой шаг для нас, — отметила Елена Самсонова, Директор по персоналу Группы «ЕвроХим». — Мы стараемся искать для своих сотрудников самые интересные и эффективные возможности для развития и надеемся, что «Горная школа» станет для нас площадкой постоянного участия. Уверена, что после мероприятия у ребят возникнет много новых идей, которые станут свежим ветром в решении производственных задач для предприятий!»
Команда «МЕХ» (Молодежь «ЕвроХима») по итогам форума получила Диплом в номинации «Самая добрая и позитивная команда», а также Диплом «Самая популярная команда» по результатам онлайн-голосования. Кроме того, трое инженеров команды получили Дипломы в индивидуальных номинациях «За активное участие в жизни форума». Это капитан команды Евгений Тарасов с «ЕвроХим-ВолгаКалий», а также Максим Колесник и Александр Калмаков с Ковдорского ГОКа.
В общем рейтинге среди 18 команд, «МЕХ» вошла в 10 сильнейших. По мнению экспертов, для новичков форума это хороший результат.
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