Участники РИТМа смогут выполнить нормативы ГТО

Любой желающий может испытать свои силы и попробовать получить знак «Готов к труду и обороне».

Претендовать на знак отличия смогут ребята, которые выполнят от 7 до 9 нормативов, входящих в перечень испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Перечень испытаний, которые нужно пройти ребятам, будет зависеть от возраста, степени физической подготовки и пола участников (тесты для мужчин и женщин различаются). С нормативами можно ознакомиться на сайте https://www.gto.ru/.

Чтобы стать участником комплекса ГТО необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и получить уникальный идентификационный номер.

2. Оформить в поликлинике по месту жительства медицинский допуск к тестированию ВФСК «ГТО» (справка действует в течение года).

3. Принять участие в тестовых испытаниях (выборочных тестах) комплекса ГТО согласно программе молодежного форума «РИТМ».

По итогам тестирования результаты ритмовцев будут внесены в электронную базу данных автоматической информационной системы ГТО.

Напомним, что молодежный форум «РИТМ» пройдет с 23 по 29 июля на базе детского оздоровительного лагеря «Березовая роща» (Саргатский район, с. Андреевка). Его участниками станут 450 инициативных и креативных молодых жителей Омской области.