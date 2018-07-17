Ещё
Участники РИТМа смогут выполнить нормативы ГТО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Участники РИТМа смогут выполнить нормативы ГТО 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Любой желающий может испытать свои силы и попробовать получить знак «Готов к труду и обороне».
Претендовать на знак отличия смогут ребята, которые выполнят от 7 до 9 нормативов, входящих в перечень испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Перечень испытаний, которые нужно пройти ребятам, будет зависеть от возраста, степени физической подготовки и пола участников (тесты для мужчин и женщин различаются). С нормативами можно ознакомиться на сайте https://www.gto.ru/.
Чтобы стать участником комплекса ГТО необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и получить уникальный идентификационный номер.
2. Оформить в поликлинике по месту жительства медицинский допуск к тестированию ВФСК «ГТО» (справка действует в течение года).
3. Принять участие в тестовых испытаниях (выборочных тестах) комплекса ГТО согласно программе молодежного форума «РИТМ».
По итогам тестирования результаты ритмовцев будут внесены в электронную базу данных автоматической информационной системы ГТО.
Напомним, что молодежный форум «РИТМ» пройдет с 23 по 29 июля на базе детского оздоровительного лагеря «Березовая роща» (Саргатский район, с. Андреевка). Его участниками станут 450 инициативных и креативных молодых жителей Омской области.
Советский спорт: последние новости
В забастовке FIAT из-за трансфера Роналду приняли участие пять человек Диего Марадона: ЧМ выиграла Франция, потому что назначили придуманный пенальти Шамиль Тарпищев: Теперь можно говорить, что Джокович вернулся
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый скандал в биатлоне: «Это как ФСБ, только в спорте»23
«У русских вода из-под крана вкуса крови»40
За «сухого» Путина оправдались116
На поле в финале ЧМ произошел скандал573
Известный российский чемпион найден мертвым30
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение