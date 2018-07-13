Ещё
Александер Чеферин: «При увеличении числа участников ЧМ-2022 могут возникнуть проблемы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александер Чеферин: «При увеличении числа участников ЧМ-2022 могут возникнуть проблемы» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью RT высказал, что его беспокоит в связи с возможным увеличением количества команд на ЧМ-2022. ФИФА может расширить число участников до 48 сборных.
— Этот вопрос пока не решен и будет обсуждаться на уровне совета ФИФА, — подчеркнул Чеферин. — Для меня основная проблема в том, что пока мы получаем только обрывки информации из СМИ. ФИФА и оргкомитет чемпионата мира в Катаре пока не может уверенно сказать, стоит ли ожидать подобных изменений. Предложение исходило от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). По моему мнению, с точки зрения расписания первенства могут возникнуть серьезные проблемы.
— Что может стать главной проблемой при увеличении числа участников турнира в Катаре?
— Турнир будет проходить в ноябре-декабре. В этот момент проходят игры национальных чемпионатов. Из-за увеличения числа команд возрастет и количество матчей. По мнению наших экспертов, это может привести к тому, что в сутки будет проводиться по шесть встреч. На мой взгляд, 12 часов футбола в день — это слишком много.
Спорт-Экспресс: последние новости
Стало известно точное время начала матча за Суперкубок России Томас Хельвег: "Модрич — главный претендент на Золотой мяч ЧМ-2018" Гаиска Мендьета: "Выступление Черышева на ЧМ-2018 не стало сюрпризом"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»151
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ66
Мутко попал в немилость ФИФА37
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ28
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине646
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение