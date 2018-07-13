Александер Чеферин: «При увеличении числа участников ЧМ-2022 могут возникнуть проблемы»

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью RT высказал, что его беспокоит в связи с возможным увеличением количества команд на ЧМ-2022. ФИФА может расширить число участников до 48 сборных.

— Этот вопрос пока не решен и будет обсуждаться на уровне совета ФИФА, — подчеркнул Чеферин. — Для меня основная проблема в том, что пока мы получаем только обрывки информации из СМИ. ФИФА и оргкомитет чемпионата мира в Катаре пока не может уверенно сказать, стоит ли ожидать подобных изменений. Предложение исходило от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). По моему мнению, с точки зрения расписания первенства могут возникнуть серьезные проблемы.

— Что может стать главной проблемой при увеличении числа участников турнира в Катаре?

— Турнир будет проходить в ноябре-декабре. В этот момент проходят игры национальных чемпионатов. Из-за увеличения числа команд возрастет и количество матчей. По мнению наших экспертов, это может привести к тому, что в сутки будет проводиться по шесть встреч. На мой взгляд, 12 часов футбола в день — это слишком много.