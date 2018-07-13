​Дрогба: «У Головина должно всё получиться в „Челси“

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин преуспеет в случае перехода в лондонский клуб. "Переход Головина в «Челси»? Видимо Sport24 знает о нём больше, чем я. Да, Головин хорошо себя показал на этом ЧМ. У него хороший удар. А его гол в ворота Саудовской Аравии — это было что-то с чем-то. Я хорошо дружу с Юрием Жирковым , мы играли вместе в одно время. Головин хороший футболист. Должно всё получиться у него», — передает слова Дрогба корреспондент Sport24. В последнее время слухи активно связывают Головина сразу с несколькими топ-клубами — в их числе «Ювентус», «Арсенал» и «Челси».