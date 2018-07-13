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Магнуссон будет играть за ЦСКА под 23-м номером
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Магнуссон будет играть за ЦСКА под 23-м номером 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
ЦСКА в Твиттере сообщил, что новички команды определились с игровыми номерами. Так, исландский защитник Хердур Магнуссон выбрал 23-й номер, бразильский игрок обороны Родриго Бекао — 50-й, а словенский полузащитник Яка Бийол — 29-й номер.
Первый официальный матч в этом сезоне армейцы проведут 27 июля. Команда под руководством Виктора Гончаренко в Нижнем Новгороде сыграет с «Локомотивом» за Суперкубок России.
Новички #ЦСКА определились с игровыми номерами! Хёрдур @hordurm34 — 2⃣3⃣ Яка Бийол — 2⃣9⃣ Родриго Бекао — 5⃣0⃣ pic.twitter.com/lPTfytZJQw
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 июля 2018 г.
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