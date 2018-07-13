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Режиссер церемонии закрытия ЧМ-2018 раскрыл подробности мероприятия
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Режиссер церемонии закрытия ЧМ-2018 раскрыл подробности мероприятия 

Газета.Ru 3 часа назад
Режиссер церемонии закрытия чемпионата мира 2018 года Феликс Михайлов заявил, что мероприятие будет посвящено болельщикам турнира.
"Мы хотим устроить большой праздник не только футбола, но и тех людей, которые на протяжении месяца создавали потрясающую атмосферу. Этому мы и посвящаем церемонию. Все, что будет происходить на стадионе, будет подчинено радости и празднику, это будет благодарность людям на трибунах", — приводит слова Михайлова ТАСС.
Официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года споют американские певцы Уилл Смит и Ники Джем, а также албанская исполнительница Эра Истрефи.
"Каждого из артистов, которые появятся на поле, мы подадим интересно, по-разному, добавляя огня в общую атмосферу", — добавил Михайлов.
Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В финале турнира, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.
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