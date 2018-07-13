Мончи: Алиссон может покинуть «Рому» до 5 августа 

«Трансфер Алиссона, в первую очередь, зависит от руководства „Ромы“. Мы всегда стараемся работать на благо клуба.
»Челси" собирается перехватить Алиссона у «Ливерпуля»
Не хочу говорить о возможной замене, потому что Алиссон не ушел. Когда этот момент настанет, тогда и будем думать. Есть ли крайний срок? Есть. До 5 августа", — приводит слова Мончи Football Italia.
Ранее сообщалось, что за игрока ведут борьбу мадридский "Реал", «Ювентус», «Челси» и «Ливерпуль».
При этом сам бразилец склоняется к трансферу в стан «сливочных».