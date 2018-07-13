Мончи: Алиссон может покинуть «Рому» до 5 августа

«Трансфер Алиссона, в первую очередь, зависит от руководства „Ромы“. Мы всегда стараемся работать на благо клуба.

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Не хочу говорить о возможной замене, потому что Алиссон не ушел. Когда этот момент настанет, тогда и будем думать. Есть ли крайний срок? Есть. До 5 августа", — приводит слова Мончи Football Italia.

Ранее сообщалось, что за игрока ведут борьбу мадридский "Реал" , «Ювентус», «Челси» и «Ливерпуль».

При этом сам бразилец склоняется к трансферу в стан «сливочных».