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Украинский политик избил женщину из-за собаки
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Украинский политик избил женщину из-за собаки 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Руководитель партии «Укроп» в Гостомеле Николай Пасальский напал на женщину, сделавшую ему замечание.
Пасальский выгуливал собаку без поводка. Встретившаяся ему на пути женщина сделала политику замечание, после чего Пасальский сильно ударил ее по голове, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ТСН.
Инцидент, зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Отмечается, что женщина попала в больницу с сотрясением мозга.
В «Укроп» осудили действия Пасальского и подняли вопрос об исключении его из партии.
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