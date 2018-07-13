Австралийский болельщик удивился, узнав кому достанется «Мордовия Арена»

Болельщик из Австралии Джошуа Гессе выглядел озадаченным, когда ему сказали, что после чемпионата мира по футболу стадион «Мордовия Арена» достанется местной команде. Об этом сообщает информагентство reuters.com. Он прибыл в Саранск на матч между командами Туниса и Панамы в рамках мундиаля.

По его словам, мало кто знает команду «Мордовия» за пределами России. Средняя посещаемость ее матчей — 3700 человек, а вместимость стадиона к ЧМ в Саранске — 44 000 человек.

«Заполнение этих дополнительных мест — основная задача, стоящая перед Россией. Нужно, чтобы ЧМ оставил прочное наследие, а не «след белых слонов», — говорится в сообщении агентства.

По мнению авторов материала, Гребной центр для Олимпийских игр в Афинах 2004 года «опустел и разлагается, культовый стадион Мараканы в Бразилии, который принимал Олимпийские соревнования 2016 года, был разграблен».

Вопрос освоения наследия чемпионата встанет и перед Катаром, в котором будет построено 8 стадионов к следующему чемпионату мира по футболу.