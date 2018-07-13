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СМИ: «Ростов» откажется от аренды нового стадиона
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СМИ: «Ростов» откажется от аренды нового стадиона 

LiveSport.Ru 6 часов назад
Футбольный клуб «Ростов» откажется от аренды «Ростов Арены», принимавшей матчи чемпионата мира, из-за неподъемной цены, информирует Privet-Rostov.ru.
«Желто-синие» в новом сезоне планируют играть на стадионе «Олимп-2».
Основной причиной стала неподъемная для клуба цена — за одну игру клуб должен отдать 12 миллионов рублей, в то время как игра на стадионе «Олимп-2» обойдется в сумму около 400 тысяч рублей, то есть в 30 раз дешевле.
Кроме того, в клубе недовольны тем, что на новом стадионе будут проходить концерты, что негативно скажется на газоне.
В пресс-службе ФК «Ростов» данную информацию комментировать не стали.
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