СМИ: «Ростов» откажется от аренды нового стадиона

Футбольный клуб «Ростов» откажется от аренды «Ростов Арены», принимавшей матчи чемпионата мира, из-за неподъемной цены, информирует Privet-Rostov.ru.

«Желто-синие» в новом сезоне планируют играть на стадионе «Олимп-2».

Основной причиной стала неподъемная для клуба цена — за одну игру клуб должен отдать 12 миллионов рублей, в то время как игра на стадионе «Олимп-2» обойдется в сумму около 400 тысяч рублей, то есть в 30 раз дешевле.

Кроме того, в клубе недовольны тем, что на новом стадионе будут проходить концерты, что негативно скажется на газоне.

В пресс-службе ФК «Ростов» данную информацию комментировать не стали.