YouTube представили систему «Copyright Match» для борьбы с плагиатом

Ни для кого, кто проводит время на YouTube, не секрет, что на этом видеохостинге есть проблемы с плагиатом.

Компании тоже это известно, по этой причине Google запустили в 2007 году Content ID. Content ID нельзя было назвать безупречной, вероятно поэтому крупнейший сайт потокового видео вводит новую функцию: Copyright Match.

Инструмент Copyright Match призван защитить оригинальный контент ютюберов от незаконной повторной загрузки. Несмотря на безразличие, преобладающее в онлайн-среде, оригинальный контент является охраняемой законом интеллектуальной собственностью. Для тех, кто зарабатывает на жизнь с помощью своих видео, удаление копий контента является вопросом жизни и смерти.

Вот как это работает

Вы загружаете и публикуете свой оригинальный контент. После этого можно произвести поиск дубликатов видео. Если вы обнаружите перезаливы, то можно предпринять один из трех вариантов:

Вариант номер один — ничего не делать. Если вы больше занимаетесь рекламой для повышения узнаваемости бренда или его построением, чем монетизацией видео, то это логичный выбор.

Второй вариант — это связаться с другим каналом и попросить их удалить видео.

Последняя опция — обратиться напрямую к YouTube с просьбой удалить дублирующее видео.

У нового инструмента есть некоторые ограничения. Во-первых, вы должны загрузить видео раньше всех. Система признает владельцем авторских прав первого загрузившего. Это не означает, что видео невозможно будет удалить в случае если вы не первый; просто это нельзя будет сделать с помощью Content ID.

Во-вторых, инструмент ищет только полностью одинаковый контент. Иначе говоря, другой человек должен загрузить видео целиком, иначе система его не найдет.

Но даже несмотря на эти ограничения, Copyright Match выполняет две важные функции.

Он дает создателям оригинального контента еще один способ защиты. Также он помогает YouTube дистанцироваться от крайне непопулярного и ненавистного Content ID.

Вы можете узнать больше о Copyright Match в разделе помощи YouTube.

ИСТОЧНИК: Digital Music News