В Оренбуржье вспоминают антифашиста Александра Шмореля

В России в эти дни проходят памятные мероприятия, приуроченные к 75-летию гибели оренбуржца антифашиста Александра Шмореля.

Александра Шмореля и его единомышленников по подпольной группе «Белая роза» вспоминают не только на его родине, но и в Германии, США, Италии. Специальные выкладки книги «Александр Шморель» из серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» сделали несколько книжных магазинов Москвы.

В сентябре в Оренбурге студентам в 18-й раз вручат стипендии им. Александра Шмореля. На церемонию из Мюнхена приедут сопредседатель фонда «Белая роза» Маркус Шморель и бригадный генерал бундесвера в отставке журналист и историк Винфрид Фогель, рассказали в пресс-службе правительства области.

Справка

Александр Шморель казнен на гильотине 13 июля 1943 года за организацию подпольной группу «Белая роза». Он вместе с Гансом Шолем и другими товарищами распространял антигитлеровские листовки.