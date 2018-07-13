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В Оренбуржье вспоминают антифашиста Александра Шмореля
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В Оренбуржье вспоминают антифашиста Александра Шмореля 

АиФ-Оренбург 6 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В России в эти дни проходят памятные мероприятия, приуроченные к 75-летию гибели оренбуржца антифашиста Александра Шмореля.
Александра Шмореля и его единомышленников по подпольной группе «Белая роза» вспоминают не только на его родине, но и в Германии, США, Италии. Специальные выкладки книги «Александр Шморель» из серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» сделали несколько книжных магазинов Москвы.
В сентябре в Оренбурге студентам в 18-й раз вручат стипендии им. Александра Шмореля. На церемонию из Мюнхена приедут сопредседатель фонда «Белая роза» Маркус Шморель и бригадный генерал бундесвера в отставке журналист и историк Винфрид Фогель, рассказали в пресс-службе правительства области.
Справка
Александр Шморель казнен на гильотине 13 июля 1943 года за организацию подпольной группу «Белая роза». Он вместе с Гансом Шолем и другими товарищами распространял антигитлеровские листовки.
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