Ноябряне почтили память павших в бою пограничников 12-й заставы

Сегодня в Ноябрьске в Сквере пограничников собрались ветераны всех поколений, воины-интернационалисты, военнослужащие разных родов войск, их жены и дети. По инициативе городского Союза пограничников все он пришли почтить память погибших защитников 12-ой погранзаставы Московского погранотряда.

25 лет назад в ночь на 13 июля на таджикско-афганской границе боевики местной оппозиции при поддержке афганских душманов напали на российскую заставу. 48 россиян противостояли хорошо вооруженному противнику, превосходящему их по численности в пять раз.

По итогам боя шесть пограничников были удостоены звания Героя Российской Федерации, четверо из них — посмертно. Всего в той неравной схватке погибло 25 российских солдат.