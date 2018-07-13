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Ноябряне почтили память павших в бою пограничников 12-й заставы
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Ноябряне почтили память павших в бою пограничников 12-й заставы 

Красный Север 6 часов назад
Фото: Красный Север
Сегодня в Ноябрьске в Сквере пограничников собрались ветераны всех поколений, воины-интернационалисты, военнослужащие разных родов войск, их жены и дети. По инициативе городского Союза пограничников все он пришли почтить память погибших защитников 12-ой погранзаставы Московского погранотряда.
25 лет назад в ночь на 13 июля на таджикско-афганской границе боевики местной оппозиции при поддержке афганских душманов напали на российскую заставу. 48 россиян противостояли хорошо вооруженному противнику, превосходящему их по численности в пять раз.
По итогам боя шесть пограничников были удостоены звания Героя Российской Федерации, четверо из них — посмертно. Всего в той неравной схватке погибло 25 российских солдат.
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