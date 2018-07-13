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Роберто Карлос уверен в хороших результатах ФК «Анжи» в новом сезоне чемпионата России
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Роберто Карлос уверен в хороших результатах ФК «Анжи» в новом сезоне чемпионата России 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роберто Карлос уверен, что махачкалинский «Анжи» в новом сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) выступит успешнее, чем в прошлом. Об этом он сообщил ТАСС.
Махачкалинская команда по итогам сезона 2017/18 заняла 14-е место в чемпионате России. В стыковых матчах за право играть в РФПЛ «Анжи» уступил красноярскому «Енисею» (0:3, 4:3), однако остался в лиге из-за лишения лицензии пермского «Амкара».
"Конечно, я смотрю [матчи «Анжи»]. У меня до сих пор есть друзья, которые работают в этом клубе. В прошлом сезоне мы немного пострадали, но ничего, в следующем будет лучше. На самом деле было здорово работать там", — сказал Карлос.
Бразильский футболист выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год, а затем некоторое время занимал должность директора команды. Карлос является чемпионом мира 2002 года и серебряным призером ЧМ-1998.
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