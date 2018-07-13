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ФК «Сочи» будет тренироваться на полях, на которых готовились сборные к матчам ЧМ
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ФК «Сочи» будет тренироваться на полях, на которых готовились сборные к матчам ЧМ 

ТАСС 5 часов назад
КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» будет использовать в качестве тренировочных площадок поля, на которых проводили подготовку национальные сборные во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в пятницу журналистам замгубернатора Краснодарского края Николай Долуда, который курировал вопросы подготовки и проведения чемпионата со стороны администрации региона.
Ранее было объявлено о переезде клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Динамо» из Санкт-Петербурга в Сочи. Петербургское «Динамо» завершило первенство ФНЛ сезона-2017/18 на шестом месте. Клуб переименован в «Сочи».
"Переехал к нам клуб из Санкт-Петербурга. Со вчерашнего дня они приступили к организации тренировочного процесса на площадках «Адлер-1» и «Адлер-2», — сказал Долуда.
Он добавил, что тренировочные базы в Анапе, Геленджике и Сочи, где национальные команды проживали постоянно, будут переданы спортшколам и секциям — здесь смогут заниматься местные жители. На отремонтированном стадионе «Кубань» будет играть «Урожай» (ранее команда называлась «Кубань», будет выступать в Футбольной профессиональной лиге). На строительство или реконструкцию каждой из этих площадок потребовался 140-150 млн рублей.
На реконструкцию стадиона «Фишт» было потрачено в целом 6 млрд рублей. Было необходимо перестроить медиацентр, перекроить систему инженерных коммуникаций, построить дополнительные трибуны на 4 тыс. мест (вместимость увеличена примерно на 10%) и выполнить другие работы.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля, шесть матчей прошли на стадионе «Фишт» в Сочи. В Краснодарском крае базировались сборные Испании (в Краснодаре), Бразилии и Польши (в Сочи), Дании (в Анапе), Исландии и Швеции (в Геленджике). Все эти команды завершили участие в чемпионате.
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