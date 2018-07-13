Роберто Карлос призвал поблагодарить Зидана и Роналду за время в испанском «Реале»

Зидан занимал пост главного тренера «Реала» с 2016 года, а по окончании клубного сезона-2017/18 ушел из команды по собственному желанию. Новым наставником мадридского клуба стал бывший главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги. Роналду после девяти лет выступлений за «Реал» перешел в итальянский «Ювентус» за €100 млн "Уходят одни — приходят другие. Это бывает удивительно, но это футбол. Можно только поблагодарить и Зидана, и Роналду за то, что они сделали для «Реала». Нужно пожелать им успехов в новых командах, всегда нужно благодарить за такой опыт", — сказал Карлос.

Бразильский защитник выступал за «Реал» с 1996 по 2007 год, несколько лет играя в команде вместе с Зиданом. В составе мадридского клуба Карлос выиграл несколько трофеев, в том числе четыре чемпионата Испании и три Лиги чемпионов.