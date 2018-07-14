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Карлос: поговорю с Пересом о трансфере Дзюбы в «Реал»
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Карлос: поговорю с Пересом о трансфере Дзюбы в «Реал» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос прокомментировал игру футболистов сборной России. Об этом сообщает Sport24.
"Все игроки вашей сборной быстро прогрессируют. Дзюба, Дзагоев, Смолов — все они достигли высокой планки качества. Я бы поговорил с президентом "Реала" Флорентино Пересом по поводу их трансфера в мадридский клуб", — сказал Карлос.
Также бывший футболист выразил сожаление по поводу раннего вылета сборной Бразилии с чемпионата мира — 2018.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что валлийский футбольный клуб «Кардифф Сити» хочет взять в аренду нападающего сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбу.
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