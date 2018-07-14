Карлос: поговорю с Пересом о трансфере Дзюбы в «Реал»

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Роберто Карлос прокомментировал игру футболистов сборной России. Об этом сообщает Sport24. "Все игроки вашей сборной быстро прогрессируют. Дзюба, Дзагоев, Смолов — все они достигли высокой планки качества. Я бы поговорил с президентом "Реала" Флорентино Пересом по поводу их трансфера в мадридский клуб", — сказал Карлос. Также бывший футболист выразил сожаление по поводу раннего вылета сборной Бразилии с чемпионата мира — 2018. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля. Ранее сообщалось, что валлийский футбольный клуб «Кардифф Сити» хочет взять в аренду нападающего сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбу.