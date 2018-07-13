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Роберто Карлос рассказал о шансах Дзюбы заиграть в «Реале»
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Роберто Карлос рассказал о шансах Дзюбы заиграть в «Реале» 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Soccer News
Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Роберто Карлос высказал мнение, о шансах нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбы заиграть в испанском гранде.
«В составе сборной России мне больше всего понравился Дзюба. Но главное в случае вашей команды — взаимодействие с болельщиками. Все игроки российской сборной быстро прогрессируют. Дзюба, Алан Дзагоев, Фёдор Смолов — все они достигли высокой планки качества. А насчёт «Реала»… Я бы поговорил с президентом Флорентино Пересом по поводу их трансфера!». — приводит слова Карлоса Sport24.
На домашнем ЧМ-2018 сборная России впервые со времён команды СССР дошла до четвертьфинала. Дзюба стал автором трёх голов и двух голевых передач на турнире. Дзагоев записал в свой актив один голевой пас, а Смолов не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Дзагоев попал в сферу интересов «Лацио».
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