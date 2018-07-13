Александр Точилин: «Сочи» придется адаптироваться к погоде. Со временем она будет нашим козырем" 

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что команде нужно привыкнуть к влажности и жаре после переезда из Санкт-Петербурга. Ранее стало известно, что клуб ФНЛ «Динамо» из Северной столицы переименовывается в «Сочи» и переезжает в одноименный город.
— Спокойно готовимся в хороших условиях, при хорошей погоде, — цитирует ТАСС Точилина. — Нам придется к ней адаптироваться — достаточно влажно и жарковато. Мы же из Северной столицы приехали, там климат другой, нужно время для адаптации. Я думаю, со временем это будет нашим козырем перед теми командами, которые в дальнейшем сюда будут приезжать.
Прошлый сезон ФНЛ команда завершила на шестом месте.