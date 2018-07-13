«Крылья Советов» проведут аккредитацию фанатских объединений на матчи Премьер-лиги 

Поклонникам футбола придется соблюдать правила поведения на матчах Премьер-лиги
Фанатские объединения, которые поддерживают «Крылья Советов» на матчах Премьер-лиги, обязаны подать заявки на аккредитацию. Документы принимают с 13 по 26 июля.
— Аккредитованные объединения имеют право согласовывать с клубом средства поддержки «КС» во время футбольных матчей. При этом фанаты должны соблюдать правила поведения на спортивном объекте и уважать законные права и интересы команды, — сообщили в клубе.
По информации ПФК «Крылья Советов», аккредитация не позволит футбольным болельщикам пользоваться правом бесплатного прохода на матчи.
Сезон РФПЛ для подопечных Андрея Тихонова начнется 31 июля. Команда сыграет с ЦСКА. Уже появились информация о стоимости билетов на матчи Премьер-лиги и полное расписание игр «КС». Сейчас «Крылья Советов» находятся в Австрии на сборах. Первый матч против местного «Рапида» спортсмены проиграли со счетом 0:1. Вторая контрольная встреча прошла во вторник, 10 июля. Самарцы уступили пражской «Спарте» 1:2.