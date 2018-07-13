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Английские фанаты сделали татуировки о победе своей сборной и пожалели
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Английские фанаты сделали татуировки о победе своей сборной и пожалели 

Ридус 6 часов назад
Фото: Ридус
Футбольная истерия часто приводит к самым неожиданным поступкам. Например, некоторые болельщики так увлекаются спортивной лихорадкой, что делают праздничные татуировки о победе своей сборной, не дожидаясь, когда это на самом деле произойдёт. Так, англичанин Джейми Ричардсон из Лидса сделал на животе тату со словами «Победитель Кубка мира по футболу 2018 года» после того, как Англия обыграла Панаму 6−1.
Для меня это было как предчувствие, как будто кто-то сказал: «Сделай татуировку, Джейми, и они привезут этот кубок домой. У меня не было никаких сомнений, — вспоминает незадачливый фанат.
К несчастью для него, интуиция сыграла с ним злую шутку, и сборная Англии вылетела с чемпионата, проиграв Хорватии в полуфинале.
Страшно расстроенный Джейми пытается храбриться и говорит, что ни о чём не жалеет: „Это были лучшие две недели моей жизни. Я очень горд быть англичанином, и ничто не изменит этого. Я никогда, никогда, никогда не удалю эту татуировку“.
И таких татуированных энтузиастов оказалось немало.
»Этот фанат решил сделать татуировку спонтанно в перерыве игры Англии против Панамы, когда счёт на табло показывал уже 5−0 в пользу английской сборной» «На меня словно нашло прозрение! Я был уверен, что мы собираемся выиграть этот чемпионат мира. У меня не было никаких сомнений», — рассказал незадачливый болельщик BBC. Ещё один поклонник набил на бедре надпись «Победитель Кубка мира 2018» с лицом капитана сборной Англии Гарри Кейна. Он сделал это до того, как Англия сыграла против Хорватии в полуфинале. А в том матче, как мы знаем, «Three Lions» вылетели из кубка мира, проиграв 2:1 в овертайме. Он также написал «It's coming home», что можно перевести как «Он возвращается домой». Эти слова — ссылка на знаменитую песню 1996 года о том, что «Футбол возвращается домой» — в Англию, где эта игра и была придумана. Вот оригинал этой песни А вот фолк-кавер от музыкальной группы «Партизан FM» К слову, многие фанаты сделали тату с фразой «It's coming home» Но, как известно, поспешишь — людей насмешишь.
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