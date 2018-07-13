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Сотрудница «Банка приколов» заработала почти 350 тыс. рублей на пенсионерах Вологды
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Сотрудница «Банка приколов» заработала почти 350 тыс. рублей на пенсионерах Вологды 

Вологда.рф 5 часов назад
Фото: Вологда.рф
Мошенница из Архангельской области ответит в суде за обман вологодских пенсионеров. Наивные вологжане отдавали ей деньги, а та незаметно меняла их на билеты «Банка приколов».
Как сообщает городская прокуратура, мошенница действовала в январе-феврале 2018 года. Она выдавала себя за социального работника и представителей других структур. Таким образом, беспрепятственно проникала в квартиры доверчивых пенсионеров и говорила им, что срочно нужно обменять старые купюры на новые.
Мошенница обманула пятерых вологодских пенсионеров. Общая сумма ущерба составила 349 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
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