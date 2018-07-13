Сотрудница «Банка приколов» заработала почти 350 тыс. рублей на пенсионерах Вологды

Мошенница из Архангельской области ответит в суде за обман вологодских пенсионеров. Наивные вологжане отдавали ей деньги, а та незаметно меняла их на билеты «Банка приколов».

Как сообщает городская прокуратура, мошенница действовала в январе-феврале 2018 года. Она выдавала себя за социального работника и представителей других структур. Таким образом, беспрепятственно проникала в квартиры доверчивых пенсионеров и говорила им, что срочно нужно обменять старые купюры на новые.

Мошенница обманула пятерых вологодских пенсионеров. Общая сумма ущерба составила 349 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.