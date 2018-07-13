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В Хорошево-Мневниках проведут чемпионат по стоклеточным шашкам
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В Хорошево-Мневниках проведут чемпионат по стоклеточным шашкам 

Управа района Хорошево-Мневники 5 часов назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Открытый чемпионат СЗАО по стоклеточным шашкам пройдет в Хорошево-Мневниках 15 июля. Начало соревнований в 15.00.
— Проведение соревнований по различным видам шашек стало доброй традицией Северо-Западного округа. В течение всего года любители шашек могут принять участия в турнирах по таким видам, как русские шашки (классическая и современная версия), бразильские шашки (современная версия), советские шашки, стоклеточные шашки, — отметили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Адрес клуба «Атома»: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2. Более подробная информация по телефону 8 (965) 106-33-26. (ео)
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