Мачей Рыбус: «Пока рано выходить на поле. Нужно провести несколько тренировок»

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Мачей Рыбус присоединился к московской команде на сборах и рассказал, когда сможет выйти на поле.

Сборная Польша выступала на ЧМ-2018, но не пробилась в плей-офф, заняв последнее место в группе. Рыбус сыграл в двух матчах, не отметившись результативными действиями.

— Обидно, что сборная Польши так плохо сыграла на чемпионате мира. И болельщики, и сами футболисты ждали, что команда как минимум выйдет из группы, — цитирует официальный сайт «Локомотива» Рыбуса. — Сложно сказать, почему ничего не получилось. В отпуск после чемпионата мира уходил в плохом настроении. Но что об этом теперь говорить. Я вернулся в «Локомотив» и буду работать на благо команды. Как встретили на сборах? Шутили, в том числе и о чемпионате мира. Но я не обижаюсь. Соскучился по ребятам — у нас хороший коллектив. Состояние? С «Вольфсбергом» не сыграю. Пока рано выходить на поле. Нужно сначала провести несколько тренировок. Уже 17 числа буду готов.

Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» стал чемпионом России. В первом туре РФПЛ «железнодорожнии» сыграют с «Уфой», встреча состоится 30 июля.