Певица Истрефи, назвала голы Джаки и Шакири самыми запоминающимися событиями ЧМ-2018

Косоварская певица Эра Истрефи, которая исполнит гимн чемпионата мира по футболу 2018 года на церемонии закрытия вместе с Уилом Смиттом, рассказала о самом запоминающемся для неё моменте турнира.

«Для меня самым важным событиями этого турнира стали голы сборной Швейцарии, которые забили албанские футболисты», — заявила Истрефи.

На чемпионате мира в составе сборной Швейцарии в матче группового этапа против Сербии (2:1) оба гола забили игроки косоварского происхождения Гранит Джака и Джердан Шакири, после чего они попали под расследования ФИФА в связи с тем, что отпраздновали взятия ворот, демонстрируя скрещённые руки. Данные жесты были расценены как политические, но в итоге футболисты избежали дисквалификации.

Сборная Швейцарии завершила своё высутпление на турнире на стадии 1/8 финала, проиграв Швеции.