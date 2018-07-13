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Певица Истрефи, назвала голы Джаки и Шакири самыми запоминающимися событиями ЧМ-2018
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Певица Истрефи, назвала голы Джаки и Шакири самыми запоминающимися событиями ЧМ-2018 

RT на русском 5 часов назад
Косоварская певица Эра Истрефи, которая исполнит гимн чемпионата мира по футболу 2018 года на церемонии закрытия вместе с Уилом Смиттом, рассказала о самом запоминающемся для неё моменте турнира.
«Для меня самым важным событиями этого турнира стали голы сборной Швейцарии, которые забили албанские футболисты», — заявила Истрефи.
На чемпионате мира в составе сборной Швейцарии в матче группового этапа против Сербии (2:1) оба гола забили игроки косоварского происхождения Гранит Джака и Джердан Шакири, после чего они попали под расследования ФИФА в связи с тем, что отпраздновали взятия ворот, демонстрируя скрещённые руки. Данные жесты были расценены как политические, но в итоге футболисты избежали дисквалификации.
Сборная Швейцарии завершила своё высутпление на турнире на стадии 1/8 финала, проиграв Швеции.
Ранее Уилл Смит рассказал о самом запоминающемся моменте ЧМ-2018 по футболу.
RT на русском: последние новости
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