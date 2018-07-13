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Пляжные «Крылья Советов» начали подготовку к третьему этапу Суперлиги
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Пляжные «Крылья Советов» начали подготовку к третьему этапу Суперлиги 

Волга Ньюс 5 часов назад
В расположении бразильского специалиста находится 7 игроков. В ближайшее время прибудут питерские футболисты и бразильские легионеры. Также в тренировочном процессе участвуют местные игроки на просмотре. В субботу, 14 июля, «Крылья» проведут две официальные игры на первенство города. Соперниками волжан станут местные команды «Спутник» и «СГСПУ». Встречи пройдут в 10:00 и в 11:00 на пляже под Первомайским спуском.
Закончат самарский этап подготовки пляжные «Крылья Советов» 25 июля. На следующий день команда отправится в Москву на третий этап Чемпионата России по пляжному футболу.
Расписание игр «Крыльев» на московском этапе:
27.07.2018 в 15:00 «Кристалл» — «Крылья Советов».
28.07.2018 в 16:00 ЦСКА — «Крылья Советов».
29.07.2018 в 13:00 ЭЛМОНТ — «Крылья Советов».
После двух этапов «Крылья» отстают от 4 позиции на 3 балла и имеют все шансы на попадание в Суперфинал чемпионата. Напомним, что в него попадают 6 лучших команд. Также отметим, что самарцы одержали две победы подряд в двух последних матчах, сообщает официальный сайт клуба.
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